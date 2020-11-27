Новая вакцинация препаратом «Вектора» потребуется через 6 месяцев после двух инъекций

Повторную вакцинацию препаратом «Вектора» необходимо будет сделать спустя 6-10 месяцев после первых двух инъекций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Александра Рыжикова.

«Насколько после этого будет стабильный иммунитет? Мы надеемся, что раз в три года придется делать ревакцинацию», — уточнил специалист.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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