Роспотребнадзор намерен продлить введенные в школах из-за коронавируса меры

Роспотребнадзор собирается продлить до 2022 года действие санитарных правил по работе школ и детских садов в связи с пандемией коронавируса. Проект соответствующего постановления главного санитарного врача России и главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

До этого действие мер должно было прекратиться 1 января 2021 года.

Летом текущего года ведомство подготовило постановление, в котором содержались меры по организации работы школ и объектов социнфраструктуры для детей в условиях COVID-19. В нем говорилось об ограничениях на проведение массовых мероприятий, о составлении расписания для сведения к минимуму контактов между детьми и закреплении за каждым классом собственного кабинета.

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