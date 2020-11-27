В соцсетях выбрали имя дальневосточному леопарду из нацпарка в Приморье

Россияне в социальных сетях выбрали имя Тара самке дальневосточного леопарда — героине документального фильма «Земля леопарда, или Феномен человека», показанного на фестивале Wildlife Conservation в Нью-Йорке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу нацпарка «Земля леопарда».

Отмечается, что в соцсетях был объявлен конкурс на имя самки-леопарда, проживающей на территории нацпарка на юго-запада Приморского края. Из 750 вариантов имен было выбрано имя Тара.

В конкурсе приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Среди других вариантов имен были такие, как Ассоль, Веста, Кассиопея, Ева.

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