Более 100 зданий в Новосибирске остались без отопления из-за аварии

В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе без отопления остались 104 здания, в том числе 42 многоквартирных дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Сибирской генерирующей компании.

«В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, 9 социальных объектов и 53 общественных здания», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что работы должны завершиться сегодня вечером. В Новосибирске сегодня, 27 ноября, температура воздуха не превышает -11°C.

Причины аварии пока не уточняются. Среди отключенных от тепла оказалось и здание областного правительства.

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