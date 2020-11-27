В Саратове подросток погиб после алкогольной вечеринки с друзьями
Саратовская прокуратора инициировала проверку после того, как 17-летний подросток умер во время вечеринки с алкогольными напитками в квартире друзей. Сообщение об этом появилось на сайте регионального ведомства.
Так, по данным правоохранителей, молодой человек употреблял спиртное в квартире вместе со своими друзьями. Накануне у него остался ночевать друг, а позже к веселью присоединилась еще одна девушка.
«Дверь квартиры ей открыл гость. 17-летний юноша в это время еще спал. Вскоре пришла хозяйка жилища. Через непродолжительное время они заметили, что парень перестал дышать. Присутствующие попытались привести его в чувства, однако признаков жизни он уже не подавал», — сообщили в прокуратуре.
Бригада врачей, которая вскоре прибыла на место трагедии, не смогла реанимировать юношу. Позже следователи установили, что смерть подростка не была связана с насильственными действиями.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели молодого человека. Была назначена судебно-медицинская экспертиза.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Во Владивостоке девушка погибла в драке с подростками
— Подросток до смерти избил сверстника в Башкирии