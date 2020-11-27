В Москве в пятницу ожидается до +2°С

В Москве в пятницу, 27 ноября, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и до +2°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем столбики термометров опустятся до 0°С — +2°С. Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха в столице останется прежней. Не исключены осадки в виде снега с дождем. Направление ветра переменится на южное.

Атмосферное давление днем составит 743 мм ртутного столба, ночью — 745 мм.

Синоптики также предупредили водителей и пешеходов об образовании гололедицы.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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