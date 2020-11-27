Около 4,4 тысячи человек остаются без света на юге Приморья после циклона

Без электричества на юге Приморья после прошедшего циклона все еще остаются около 4,4 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в пяти населенных пунктах в том числе городе Владивосток (около 4,4 тысячи человек)», — сообщили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 26 ноября горячая вода и подача света были восстановлены у 94% пострадавших жителей столицы Приморья.

В свою очередь, губернатор региона Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке проблемы с электричеством все еще испытывают жители двух районов — Эгершельд и острова Русский.

«Отчеты даете, что все подключено, а люди жалуются. Обращения у меня есть и с Эгершельда, и с Русского», — сказал Кожемяко.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остались жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

В травмпункты Владивостока и Артема после природной стихии обратились 663 человека с ушибами и переломами.

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