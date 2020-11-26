В центре Киева обнаружили тайник с боеприпасами

Сотрудники правоохранительных органов нашли в центре Киева тайник с боеприпасами. Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

По ее информации, схрон был найден в здании президиума Национальной академии аграрных наук в Печерском районе украинской столицы. В тайнике было обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки.

«Арсенал сохранялся в подвальных помещениях учреждения, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти», — сказано в сообщении.

В СБУ сообщили, что во время обысков правоохранители изъяли четыре РПГ, два автомата, несколько пистолетов, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, два артиллерийских снаряда, а также большое количество патронов к автомату. Они продолжают вести обыски.

В ведомстве добавили, что под подозрением в легализации имущества академии оказались ее руководители, заведено уголовное дело.

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