Суд приговорил известного адвоката Хасавова к 6 годам колонии

Известный адвокат Дагир Хасавов получил шесть лет тюремного заключения. Такое решение вынес Измайловский суд Москвы, который признал его виновным в принуждении к даче показаний. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Дагиру Хасавову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы, колония общего режима», — говорится в сообщении.

Хасавов был задержан еще в сентябре 2019 года в здании Лефортовского суда Москвы, где защищал экс-заместителя врио премьера Дагестана Раюдина Юсуфова.

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