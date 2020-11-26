Россияне рассказали, боятся ли шутить о политике в интернете

Каждый десятый опрошенный россиян опасается преследования из-за шуток на тему политики в интернете. При этом чаще всего на политические темы шутят молодые люди. Об этом говорят результаты опроса компании ESET, поступившие в «Газету.Ru».

Наиболее низкий уровень политического юмора был зафиксирован в Москве. Негативных последний из-за этого опасаются 13% опрошенных москвичей. Еще 63% стараются не публиковать шутки о политике и политиках, а 20% — не видят никакой опасности в политическом юморе.

В Хабаровске избегать подобных шуток стараются около 73% опрошенных, 10% — опасаются преследований, 3% — шутят только в закрытых чатах или приватных мессенджерах. Только 13% жителей Хабаровска не боятся последствий таких публикаций в интернете.

Совершенно обратная ситуация оказалась в Екатеринбурге и Казани. В этих городах оказалась максимальная доля тех, кто не боится шутить на политические темы (37% в Екатеринбурге и 30% в Казани). Страх испытывают лишь по 3% респондентов.

Большинство пользователей закрытых чатов для шуток составляют мужчины и женщины в возрасте от 20 до 25 лет. Однако в двух крупных городах – Санкт-Петербурге и Новосибирске – респонденты ни разу не сообщили, что пользуются закрытыми каналами.

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