Врач рассказал, как коронавирус может протекать после прививки

Пациенты, которые уже привились от коронавирусной инфекции, могут заразиться ею, однако болезнь будет протекать без осложнений. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА «Новости».

По его словам, для вакцинированных нет абсолютной защиты, но инфекция будет протекать у них без осложнений, в том числе пневмонии, поражения сердца, почек, энцефалопатии.

И привитым пациентам следует продолжать носить маски, так как они снижают риск заражения COVID-19. Он также отметил, что ключевой фактор инфицирования – несоблюдение социальной дистанции.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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