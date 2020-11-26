Ректора АГАУ в Якутии задержали после выявления крупного мошенничества

Якутская прокуратура заявила, что факт крупного мошенничества был установлен в Арктическом государственном агротехнологическом университете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там также уточнили, что в связи с этим был задержан ректор вуза.

В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что в период с 2016 года на обучение 136 несуществующих студентов разных специальностей вузом получено свыше 250 млн руб. из госбюджета.

«Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели», — подчеркнули в прокуратуре.

Арктический государственный агротехнологический университет финансируется по приоритетной нацпрограмме «Образование» с 2020 года.