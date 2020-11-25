Москалькова назвала чрезмерной мерой блокировку проездных у пенсионеров
Блокировка проездных у пенсионеров на фоне коронавируса — чрезмерная мера. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, пишет РИА «Новости».
Она заявила, что это «загоняет» граждан в неправовое поле, потому что люди все равно ездят в банк или аптеку.
«Лично я считаю, что это чрезмерная мера. Потому что человек вынужден все равно доехать до банка, до аптеки. И мы таких людей просто загнали в неправовое поле», — сказала Москалькова.
Омбудсмен уточнила, что она внимательно следит за этими вопросами и направит соответствующие рекомендации органам власти.
Ранее подобная мера была принята в Москве.
В столице коронавирусом заразились 571 102, выздоровели 422 189, погибли 8 530 человек.
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