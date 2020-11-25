Губернатор ЯНАО отменил дистанционное обучение школьников

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отменил дистанционный режим обучения в школах. Об этом он сообщил у себя в Instagram.

«За месяц заболеваемость ОРВИ среди школьников снизилась почти в два раза. Стабилизировалась и общая ситуация — в последние дни количество заболевших медленно, но идет вниз. Поэтому с 1 декабря все дети возвращаются в школу. Учебный процесс будет организован в обычном режиме», — написал Артюхов.

Он добавил, что до конца дистанционного режима для ямальских детей сохранятся меры поддержки, такие как доставка продуктовых наборов.

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