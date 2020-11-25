Минпросвещения назвало даты итогового сочинения для школьников

Итоговое сочинение по русскому языку для школьников пройдет 5 апреля, следует из совместного приказа министерства просвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки», — говорится в документе.

Подчеркивается, что резервными днями станут 21 апреля и 5 мая.

Традиционно сочинение проводится в начале декабря. В этом году экзамен переносится из-за коронавируса.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 60 млн заболевших, 41 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,1 млн человек с COVID-19.

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