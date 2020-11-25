На RTVi ответили на обвинение в цензуре со стороны Канделаки

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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки
Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Телеканал RTVi не согласен с оценкой Тины Канделаки, назвавшей выписанный ей штраф проявлением цензуры, однако считает этот конфликт исчерпанным. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

«Редакционная позиция канала такова — «По обе стороны». Это подразумевает всестороннее освещение темы и предоставление площадки для всех мнений, относящихся к вопросу. Поэтому в списке вопросов, которые были подготовлены для программы «Спецгость» с Андреем Турчаком, был вопрос о покушении на Олега Кашина. Тина Канделаки его не задала. Поэтому генпродюсер канала принял решение сократить ей выплату. Мы не видим здесь цензуры. Ведущие имеют право на свое мнение. Конфронтации с Тиной Канделаки с нашей стороны нет, мы высоко ценим ее как ведущую и уверены, что проблема исчерпана», — объяснили в пресс-службе канала.

Накануне генеральный продюсер RTVi Сергей Шнуров оштрафовал Канделаки за то, что она в интервью с секретарем генерального совета «Единой России» Андреем Турчаком не задала вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина.

В ответ телеведущая заявила, что она категорически против того, чтобы ей указывали на «нужные» вопросы.

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