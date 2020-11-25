В подмосковной больнице нашли скелет, пролежавший в отделении более трех лет

Скелет более чем трехлетней давности обнаружен в патологоанатомическом отделении больницы в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольгу Врадий.

Доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков проводит раменский следственный отдел. По предварительной информации, смерть человека наступила от трех до пяти лет назад и не носила насильственный характер.

В ходе проверки было осмотрено место и получены объяснения от медперсонала больницы. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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