Офтальмолог развеяла миф о популярном средстве для улучшения зрения

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова назвала перфорационные очки неэффективным средством для улучшения зрения.

«Это ложный миф , что ношение очков с дырочкам (перфорационных) являет тренажером для глаз. Действительно, если вы наденете их, то можете увидеть некоторые объекты получше и связано это с уменьшением эффекта светорассеяния на сетчатку глаз», — объяснила она «Звезде».

По ее словам, если смотреть через узкую щель или отверстие, то возникает эффект диафрагмы — дополнительные круги светорассеяния уменьшаются и человеку кажется, что он видит лучше.

Специалист отметила, что магазины, продающие перфорационные очки, позиционируют их как тренажеры для глаз, способные улучшить зрение. Однако на самом деле такого эффекта ждать не стоит, так как это всего лишь маркетинговый ход, предупредила Шилова.

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