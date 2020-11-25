Омбудсмен рассказала о состоянии детей, ставших заложниками в Петербурге

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина рассказала о состоянии шестерых детей, которые находятся в больницах после того, как их удерживали в заложниках в квартире в Колпинском районе города. Ее слова передает РИА «Новости».

Митянина рассказала, что у одного из детей диагностирована черепно-мозговая травма, есть повреждения носа, многочисленные ссадины. У него и еще одного ребенка была температура. Остальные четверо детей сейчас находятся в соматическом отделении. Врачи отмечают у них крайнюю степень истощения, низкий гемоглобин и анемическое состояние, что говорит о том, что детей не кормили полноценно. У детей также есть проблемы с желудком, которые связаны с «низкими санитарными условиями, в которых они находились».

При этом общий вывод врачей на данный момент, что все-таки тяжелых физических потрясений нет.

Мать детей на связь не выходит, добавила омбудсмен.

Днем 24 ноября пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и отказывался их выпускать. Дебошир сдался и выпустил детей к вечеру после уговоров прокурора. Мужчине предъявлено обвинение по статье о незаконном лишении свободы. По предварительным данным, мужчина является биологическим отцом двух детей из шести.

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