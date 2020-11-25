Онищенко назвал нереализуемой идею запрета продажи алкоголя 1 и 2 января

В новогодние каникулы медицинские службы в России работают с повышенной нагрузкой из-за роста числа алкогольных отравлений, поэтому инициатива о запрете продажи алкоголя 1 и 2 января – правильная, но нереализуемая.

Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Я, конечно, поддерживаю, но это нереализуемое предложение. Потому что сейчас поросячий визг начнется: на горло людям наступают, рыночная экономика, священные правила свободной конкуренции и так далее. Сейчас на рынок выбросит всю дрянь, вплоть до самой последней бутылки. А потом скорая помощь будет ошалело собирать последствия безудержного глумления над нацией. В первую декаду января у нас вся страна бездельничает, а скорая помощь с утроенной нагрузкой работает. Для медиков – это абсолютно кошмарные дни», — сказал он.

Ранее глава проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в письме к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой запретить продажу алкоголя 1 и 2 января.

По словам Хамзаева, январские праздники приводят к всплеску алкогольных отравлений и росту числа обращений за скорой медицинской помощью.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сухой закон на Новый год: в России могут ограничить продажу спиртного