Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

В аэропортах Москвы задержали и отменили 25 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.25 мск, во Внуково отменили девять вылетов, а два задержали.

При этом в Домодедово отменено три рейса.

Кроме того, в Шереметьево отменили 11 вылетов.

Данных о задержках и отменах рейсов в Жуковском нет.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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