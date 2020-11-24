СК выяснит обстоятельства ДТП с ребенком в Башкирии, в крови которого нашли алкоголь

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства ДТП в Башкирии, где у пострадавшего ребенка обнаружили в крови алкоголь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

«Председатель СК поручил доложить о ходе доследственной проверки, организованной по материалам СМИ о ДТП в Башкортостане, в результате которого девятилетнему ребенку причинен тяжкий вред здоровью», — заявили в пресс-службе.

Там также отметили, что в крови пострадавшего ребенка экспертиза выявила содержание спирта в концентрации 0,33 г/л. При этом нет никаких сведений об употреблении им алкоголя.

8 июля в Мишкинском районе Башкирии автомобиль УАЗ сбил ребенка, который ехал на велосипеде. В результате мальчик получил серьезные травмы. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что в крови ребенка врачи обнаружили содержание алкоголя.

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