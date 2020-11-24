В Рособрнадзоре рассказали о планах на проведение итогового сочинения для 11-х классов

В Рособрнадзоре рассказали, как планируют проводить итоговое сочинение для учеников 11-х классов. Данная информация была опубликована в Instagram ведомства.

Там напомнили, что успешная сдача сочинения является допуском к сдаче выпускниками школ ЕГЭ.

В публикации отмечается, что итоговое сочинение планируют проводить в очном формате.

«Существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведение в дистанционном формате», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Ранее в ведомстве заявляли о переносе даты проведения итогового сочинения на срок не позднее 5 апреля 2021 года.

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