В Рособрнадзоре рассказали о планах на проведение итогового сочинения для 11-х классов
Ника Пикекатлет
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В Рособрнадзоре рассказали, как планируют проводить итоговое сочинение для учеников 11-х классов. Данная информация была опубликована в Instagram ведомства.
Там напомнили, что успешная сдача сочинения является допуском к сдаче выпускниками школ ЕГЭ.
В публикации отмечается, что итоговое сочинение планируют проводить в очном формате.
«Существующий формат итогового сочинения не предполагает его проведение в дистанционном формате», — подчеркнули в Рособрнадзоре.
Ранее в ведомстве заявляли о переносе даты проведения итогового сочинения на срок не позднее 5 апреля 2021 года.
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