Захвативший детей в Петербурге мужчина стоит на учете в психдиспансере

Мужчина, который захватил шестерых детей в заложники в Колпино в Санкт-Петербурге, стоит на учете в психдиспансере, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Он состоит на учете в ПНД», — сказал агентству источник в экстренных службах.

Ранее стало известно, что мужчина перед захватом уличил супругу в измене. Среди заложников есть три его родных ребенка. По некоторым данным, он ходит по квартире и держит нож у горла одного из детей. По некоторым данным, он согласился обменять их на жену.

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