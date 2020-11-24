Попова предупредила, что вакцина не защищает от встречи с COVID-19

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что вакцина от коронавируса не защищает от встречи с инфекцией, но защищает от тяжелого течения болезни и смерти, цитирует ее РИА «Новости».

Попова уточнила, что вакцина — это не «скафандр, не изоляция от внешнего мира», поэтому ни одна вакцина в мире не защищает человека от встречи с возбудителем и от его проникновения в организм. Однако сыворотка позволит не допустить тяжелого течения болезни и смерти от заболевания.

За последние сутки в России выявили 24 326 заразившихся коронавирусом, выписали 23 226 выздоровевших, а умерли — 491.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Попова считает, что РФ благополучно прошла первую волну COVID-19

— Попова: коронавирус начнет ослабевать

— Песков назвал эпидемиологическим вызовом ситуацию с коронавирусом