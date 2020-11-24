Число заражений коронавирусом в Польше превысило 900 тысяч

Более 900 тыс. человек заразились коронавирусом в Польше с начала пандемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные минздрава страны.

Так, за последние сутки в республике было зафиксировано 10 139 новых случаях заражения инфекцией, общее число случаев заражения возросло до 909 066.

Жертвами инфекции к 24 ноября стали уже 14 314 человек, в том числе 540 — за последние сутки.

Выздоровели на сегодняшний день 454 717 заразившихся.

Всего в мире с начала пандемии заразились свыше 59 млн человек, умерли свыше 1,4 млн пациентов.

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