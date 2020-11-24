Более 2 млн доз вакцины «Спутник V» произведут до конца года в РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца года в стране будет произведено более 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была разработана центром им. Гамалеи, сообщает «Интерфакс».

Так, Голикова рассказала, что к настоящему моменту в России было выпущено около 117 тыс. доз препарата.

«Производителями планируется произвести до конца этого года более 2 млн доз», — объявила вице-премьер.

Она отметила, что вакцину в приоритетном порядке будут получать граждане из группы риска — медики и педагоги.

Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 2 138 828 человек, скончались 36 540 пациентов с COVID-19.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в России

— Массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться с нового года

— В России зафиксирован суточный рекорд по летальным исходам от коронавируса