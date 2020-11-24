Более 2 млн доз вакцины «Спутник V» произведут до конца года в РФ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что до конца года в стране будет произведено более 2 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», которая была разработана центром им. Гамалеи, сообщает «Интерфакс».
Так, Голикова рассказала, что к настоящему моменту в России было выпущено около 117 тыс. доз препарата.
«Производителями планируется произвести до конца этого года более 2 млн доз», — объявила вице-премьер.
Она отметила, что вакцину в приоритетном порядке будут получать граждане из группы риска — медики и педагоги.
Всего с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 2 138 828 человек, скончались 36 540 пациентов с COVID-19.
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