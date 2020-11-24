В Москве во вторник ожидается до +3°С
Бернст Ю.
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Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве во вторник, 24 ноября, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в городе составит +1...+3°С, ночью температура может опуститься до 0°С.
Синоптики предупредили, что местами возможна гололедица.
Ветер прогнозируется юго-западный и западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм рт. ст.
В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах от -2°С до +3°С. Ночью столбики термометров могут опуститься до отметки -3°С.
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