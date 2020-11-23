В СИЗО «Матросская Тишина» предотвратили попытку нападения на сотрудников

В СИЗО «Матросская Тишина» предотвращена попытка нападения на сотрудников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСИН по Москве.

В ходе проведения планового обыска 21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, напали на сотрудников изолятора.

«Сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения», — отметил представитель ФСИН.

Он добавил, что никто не пострадал, а по факту нападения проводится проверка, ее материалы будут переданы в следственные органы.

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