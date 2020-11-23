В Минэнерго назвали сроки полного восстановления электроснабжения в Приморье

Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил, что полное восстановление систем подачи электроэнергии в Приморье возможно не ранее чем через 1-2 месяца, сообщает РИА «Новости».

Так, по его словам, в ближайшее время все жители края будут получать свет из резервных источников, но для полного восстановления подстанций и сетей потребуются значительно большие сроки.

«Задача максимально быстро обеспечить энергоснабжение потребителей, делать все для этого. Но дальше надо будет схему приводить к нормальному состоянию, и пока это не будет сделано, все дизеля останутся в регионе. Мы понимаем, что для этого понадобится месяц-два точно», — сказал заместитель министра.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.

Без света, в частности, остаются жители Владивостока, Артема, Надеждинского и Хасанского районов, а также многие населенные пункты острова Русский, где расположен Дальневосточный Федеральный университет и сети «Оборонэнерго».

В травмпункты Владивостока и Артема после природной стихии обратились 663 человека с ушибами и переломами.

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