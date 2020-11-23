Защита обжаловала решение суда по мере пресечения Михаилу Меню

Защита бывшего главы Ивановской области, аудитора Счетной палаты РФ Михаила Меня обжаловала решение о судебных запретах для чиновника на время расследования. Об этом сообщил ТАСС адвокат обвиняемого Мурад Мусаев.

«Мы подали апелляционную жалобу на решение Басманного суда Москвы», — сказал Мусаев.

По его словам, запреты, которые суд наложил на чиновника, были чрезмерными.

Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил ему обвинение в растрате 700 млн руб.

Позже суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий. Теперь экс-губернатору нельзя без разрешения покидать свой дом, за исключением двухчасовых прогулок, общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, пользоваться интернетом.

Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением».

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