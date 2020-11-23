В Кузбассе при обрушении породы погиб рабочий угольного предприятия

В горной выработке одного из угольных предприятий в Новокузнецком районе Кемеровской области в результате обрушения породы погиб подземный горнорабочий. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Согласно предварительным данным, рабочий и его напарник в горной выработке выполняли наряд на установку оборудования. Отмечается, что в этот момент 34-летний мужчина наклонился к цепи главного привода, на него обрушился пласт угля. От полученных травм он скончался на месте. Напарник не пострадал и сообщил о произошедшем диспетчеру шахты.

В СК уточняется, что в рамках проверки будут изучены должностные инструкции, а также будет проверено, проходил ли рабочий инструктаж по техники безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по техники безопасности.

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