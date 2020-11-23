Более 650 жителей Приморья получили травмы из-за ледяного дождя

После прошедшего в Приморье ледяного дождя в травмпункты Владивостока и Артема обратились более 650 человек.

«В первый день непогоды медики фиксировали обращения, связанные с падением веток, с пятницы число пациентов начало расти, основные жалобы – на переломы конечностей и ушибы головы, полученные при падении на скользкой дороге», — говорится на сайте правительства региона.

Также в больницы обращались граждане с ушибами и ранами мягких тканей лица.

Всего травмопункты за четыре дня посетили 663 человека с ушибами и переломами, максимальное число пациентов было зафиксировано 22 ноября. Тогда в медучреждения Владивостока и Артема обратились 186 жителей региона.

Ранее власти Приморья объявили режим ЧС из-за мощного циклона, который принес в регион ледяной дождь. В регионе осадки оборвали линии электропередач, повалили деревья и нарушили движение транспорта.

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