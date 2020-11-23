В Приморье доставят дизель-генераторы для подачи воды и тепла в дома
В Приморский край из Москвы доставят дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям после снежного циклона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Самолеты МЧС доставят восемь дизель-генераторов Росрезерва 23 ноября.
«Также силами МЧС с помощью наземного транспорта будут доставлены еще шесть дополнительных дизель-генераторов из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии во Владивосток», — отмечают в правительстве.
Дизель-генераторы нужны для восстановления водоснабжения и подачи тепла в жилые дома, располагающиеся в пострадавших от циклона районах Приморского края.
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