В Приморье доставят дизель-генераторы для подачи воды и тепла в дома

В Приморский край из Москвы доставят дизель-генераторы для подачи воды и тепла местным жителям после снежного циклона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Самолеты МЧС доставят восемь дизель-генераторов Росрезерва 23 ноября.

«Также силами МЧС с помощью наземного транспорта будут доставлены еще шесть дополнительных дизель-генераторов из Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономии во Владивосток», — отмечают в правительстве.

Дизель-генераторы нужны для восстановления водоснабжения и подачи тепла в жилые дома, располагающиеся в пострадавших от циклона районах Приморского края.

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