В Томске шестилетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа

Шестилетняя девочка выжила после падения из окна жилого дома в Томске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Томской области.

Инцидент произошел вечером в субботу, 21 ноября.

Как сообщает ведомство, девочку после случившегося госпитализировали.

«Ночь ребенок провел в реанимации, где врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки», — сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в воскресенье утром пострадавшую перевели в отделение.

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