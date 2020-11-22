В Томске шестилетняя девочка выжила после падения с четвертого этажа
Антон Демидов
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Шестилетняя девочка выжила после падения из окна жилого дома в Томске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Томской области.
Инцидент произошел вечером в субботу, 21 ноября.
Как сообщает ведомство, девочку после случившегося госпитализировали.
«Ночь ребенок провел в реанимации, где врачам удалось стабилизировать состояние маленькой пациентки», — сказали в пресс-службе.
В министерстве добавили, что в воскресенье утром пострадавшую перевели в отделение.
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