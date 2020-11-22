В третьей исправительной колонии в Барнауле произошел пожар

Пожарные ликвидируют возгорание в исправительной колонии № 3 в барнаульском поселке Куета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Алтайскому краю.

Горит банно-прачечный комбинат, уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана на 1 953 заключенных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— План побега? В Свердловской области загорелась колония

— В Тюмени произошел пожар в колонии, пострадали 17 человек

— Из-под завалов после пожара в колонии Ангарска извлечено тело погибшего