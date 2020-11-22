В третьей исправительной колонии в Барнауле произошел пожар
Бернст Ю.
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Пожарные ликвидируют возгорание в исправительной колонии № 3 в барнаульском поселке Куета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС по Алтайскому краю.
Горит банно-прачечный комбинат, уточнили в ведомстве.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Третья исправительная колония - одна из самых крупных в крае. Она рассчитана на 1 953 заключенных.
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