Производитель назвал цену американской вакцины от коронавируса

Глава американской компании Moderna Стефан Бансель заявил, что разрабатываемая вакцина от коронавируса будет стоить $25-37 за штуку. Об этом пишет Welt am Sonntag.

«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — приводятся слова Банселя.

Он утончил, что цена будет меняться в зависимости от количества закупаемого препарата.

Специалист добавил, что Moderna рассчитывает произвести до конца года 20 миллионов доз.

Ранее компания объявила, что завершает третью фазу испытаний вакцины (mRNA-1273) с 94,5% эффективности.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 58 млн заболевших, 40 млн выздоровели, больше 1,3 миллиона человек скончались. В России выявили уже 2 млн человек с COVID-19.

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