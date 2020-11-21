На юго-востоке Москвы из пожара спасли пять человек

На Шоссейной улице в Москве спасатели вывели из загоревшейся пятиэтажки пять человек, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

«Благодаря слаженным действиям пожарных с вышележащих этажей были спасены 5 человек, из них 2 ребенка», — сообщили в пресс-службе.

Огонь охватил квартиру на шестом этаже и распространился на 10 кв. метров. Пожарные уже потушили возгорание.

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