На юго-востоке Москвы из пожара спасли пять человек
Карина Казанцева
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На Шоссейной улице в Москве спасатели вывели из загоревшейся пятиэтажки пять человек, пишет пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
«Благодаря слаженным действиям пожарных с вышележащих этажей были спасены 5 человек, из них 2 ребенка», — сообщили в пресс-службе.
Огонь охватил квартиру на шестом этаже и распространился на 10 кв. метров. Пожарные уже потушили возгорание.
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