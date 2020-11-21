Почти 40% россиян не собираются смотреть по телевизору «Новогодний огонек»

Почти 40% россиян не планируют смотреть по телевизору «Новогодний огонек». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

По данным опроса, в новогоднюю ночь телевизор будет работать в домах 44% россиян, однако смотреть «новогодние огоньки » планируют только 12%, еще 32% включат ТВ только для фона. Вообще не собираются смотреть новогодние шоу 38% опрошенных.

При этом «новогодние огоньки» больше интересны женщинам (13%), чем мужчинам (10%). В целом тех, кто смотрит праздничные концертные программы в новогоднюю ночь, больше среди респондентов старше 45 лет (16%).

Встретить праздник без новогодних телевизионных программ готовы 45% мужчин и 32% женщин. Среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет «новогодние огоньки» не интересуют 47%.

Опрос был проведен 18-19 ноября 2020 года среди совершеннолетних 1600 респондентов в 379 населенных пунктах России.

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