Почти 40% россиян не собираются смотреть по телевизору «Новогодний огонек»
Почти 40% россиян не планируют смотреть по телевизору «Новогодний огонек». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru.
По данным опроса, в новогоднюю ночь телевизор будет работать в домах 44% россиян, однако смотреть «новогодние огоньки » планируют только 12%, еще 32% включат ТВ только для фона. Вообще не собираются смотреть новогодние шоу 38% опрошенных.
При этом «новогодние огоньки» больше интересны женщинам (13%), чем мужчинам (10%). В целом тех, кто смотрит праздничные концертные программы в новогоднюю ночь, больше среди респондентов старше 45 лет (16%).
Встретить праздник без новогодних телевизионных программ готовы 45% мужчин и 32% женщин. Среди опрошенных в возрасте от 25 до 34 лет «новогодние огоньки» не интересуют 47%.
Опрос был проведен 18-19 ноября 2020 года среди совершеннолетних 1600 респондентов в 379 населенных пунктах России.
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