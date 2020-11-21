В Роспотребнадзоре назвали пик заразности коронавируса

Зараженный коронавирусом человек становится потенциально опасным для других людей за два-три дня до того, как появятся характерные признаки инфекции — кашель или потеря обоняния. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «Российской газете».

По ее словам, именно высокий уровень выделения инфекции из верхних дыхательных путей, который есть даже у болеющих легкой формой, является главным признаком заразности. Так, инфицированные могут активно распространять вирус в первую неделю после заражения.

Позднее выделение жизнеспособного вируса из организма снижается, однако оно продолжается до десяти дней в случае легкой формы заболевания. Однако при тяжелых формах этот период может достигать трех недель, а также и до 70-105 дней.

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