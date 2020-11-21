Врач назвал условия для повторного заражения коронавирусом

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что повторное заражение коронавирусом нового типа практически исключено, однако такие случаи есть. Об этом он сказал в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, люди повторно заболевали в случае таких тяжелых болезней, которые ухудшают работу иммунной системы, при онкологии, а также приеме иммунодепрессантов.

Специалист призвал не бояться повторного заражения COVID-19 при отсутствии других проблем со здоровьем. Врач отметил, что в случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть.

«По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным», — сказал Болибок.

Он добавил, что контакт с вирусом после перенесенного заболевания в какой-то степени даже улучшит иммунитет. Однако он указал, что человек на непродолжительный срок может стать бессимптомным переносчиком.

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