Число умерших после отравления антисептиком в Якутии увеличилось до семи
Антон Демидов
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Семь человек уже умерли в Якутии после употребления внутрь антисептика. Об этом сообщает сайт управления Роспотребнадзора по региону.
В ведомстве уточнили, что всего зарегистрировано девять случаев отравления антисептиком.
Там также сообщили, что 18 ноября жители села Томтор Таттинского района Якутии купили в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.
Ранее стало известно, что в результате употребления антисептика в Якутии скончались три человека.
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