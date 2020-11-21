Число умерших после отравления антисептиком в Якутии увеличилось до семи

Семь человек уже умерли в Якутии после употребления внутрь антисептика. Об этом сообщает сайт управления Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве уточнили, что всего зарегистрировано девять случаев отравления антисептиком.

Там также сообщили, что 18 ноября жители села Томтор Таттинского района Якутии купили в магазине пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом «Кожный антисептик для обработки рук» и употребили его внутрь.

Ранее стало известно, что в результате употребления антисептика в Якутии скончались три человека.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Слепота и смерть от удушья»: почему нельзя пить антисептик

— Три жителя Якутии погибли, выпив антисептик