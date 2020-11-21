При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек
Антон Демидов
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В результате стрельбе в торговом центре в американском штате Висконсин были ранены восемь человек. Об этом в своем Twitter сообщила полиция города Уоатоса.
По информации полиции, в больницу были доставлены семь взрослых и один подросток, которые пострадали при стрельбе.
«Их состояние на данный момент неизвестно», — указано в заявлении.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в торговом центре в Висконсине скрылся. В настоящее время ведется его розыск.
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