При стрельбе в торговом центре в Висконсине пострадали восемь человек

В результате стрельбе в торговом центре в американском штате Висконсин были ранены восемь человек. Об этом в своем Twitter сообщила полиция города Уоатоса.

По информации полиции, в больницу были доставлены семь взрослых и один подросток, которые пострадали при стрельбе.

«Их состояние на данный момент неизвестно», — указано в заявлении.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в стрельбе в торговом центре в Висконсине скрылся. В настоящее время ведется его розыск.

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