В Москве закрыли клинику за сокрытие информации о пациентах с COVID-19

Роспотребнадзор приостановил работу клиники «Чайка» в Москве-сити за сокрытие информации о пациентах с коронавирусом. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале оперштаба столицы.

«Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальное наказание за непредоставление таких сведений — запрет деятельности на 90 суток.

За последние сутки в Москве было зафиксировано 6 902 новых случая заражения коронавирусом. Всего в городе инфекцию подтвердили у 539 970 человек.

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