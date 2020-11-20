Более 16 тысяч российских военных вылечились от коронавируса

Более 16 тыс. военнослужащих вылечились от коронавируса в РФ, в том числе 184 за последние сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 184 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 16 164 человек», — заявили в министерстве.

В настоящее время в России лечение от COVID-19 проходят 4 174 военнослужащих и 242 курсанта военных вузов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

По последним данным, коронавирусом в России заразились более 2 млн человек, скончались более 35 тыс. человек.

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