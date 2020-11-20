Супруга экс-президента Армении Саргсяна скончалась от COVID-19

Жена бывшего президента Армении Сержа Саргсяна Рита Саргсян скончалась от коронавируса в возрасте 58 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию экс-главы республики.

«К сожалению, Рита Саргсян умерла», — заявил представитель ведомства.

Отмечается, что женщина перед смертью несколько дней оставалась в коме.

Бывший президент Армении Серж Саргсян покинул пост президента страны в 2018 году и был назначен премьер-министром. Это вызвало массовые протесты в республике, что вынудило Саргсяна подать в отставку.