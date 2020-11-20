В Тбилиси в микрофинансовой организации мужчина взял в заложники 9 человек
Карина Казанцева
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В Тбилиси вооруженный неизвестный мужчина ворвался в микрофинансовую организацию и взял в заложники около 10 человек, пишет РИА «Новости» со ссылкой на грузинское МВД.
»Полиция мобилизована в Тбилиси, около офиса микрофинансовой организации на проспекте Церетели. По первичной информации, в офис ворвался вооруженный человек», — сообщило министерство.
Другие детали не уточняются.
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