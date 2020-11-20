Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться на следующей неделе

Массовая вакцинация от коронавируса в России может начаться до конца ноября. Она коснется обычных граждан, не входящих в профессиональные группы риска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Массовая вакцинация — речь идет о гражданах, не входящих в группы риска, таких как врачи и учителя — начнется в течение двух недель. В принципе, все к этому готово. Не исключено, что старт будет дан на следующей неделе», — сообщил собеседник агентства.

Так, по словам источника, к указанному сроку Россия получит около 300 тыс. доз вакцины подтвержденного качества. Часть из этой партии будет использована для массовой вакцинации.

Предположительно, кампания по иммунизации от COVID-19 стартует в Москве, отметил в интервью агентству другой источник.

»Власти столицы уже развернули пункты вакцинации», — пояснил он.

По последним данным, коронавирусом в России заразились более 2 млн человек, выздоровели более 1,5 млн пациентов, скончались более 35 тыс. инфицированных.

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