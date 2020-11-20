В Москве на базе ОМОН загорелся тир
Катерина Медведева
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На северо-западе Москвы загорелось помещение тира на базе спецназа ОМОН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, на базе ОМОН горят пылеуловители стены и потолок тира», — рассказал собеседник агентства.
Площадь пожара составляет 30 кв. метров. Отмечается, что создан штаб пожаротушения.
На данный момент возгорание локализовано. Из здания эвакуированы 100 человек.
Информации о жертвах и пострадавших нет.
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