В Москве на базе ОМОН загорелся тир

На северо-западе Москвы загорелось помещение тира на базе спецназа ОМОН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, на базе ОМОН горят пылеуловители стены и потолок тира», — рассказал собеседник агентства.

Площадь пожара составляет 30 кв. метров. Отмечается, что создан штаб пожаротушения.

На данный момент возгорание локализовано. Из здания эвакуированы 100 человек.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Источник рассказал подробности о пожаре в историческом здании в центре Москвы

— На северо-западе Москвы загорелся автосервис