Ереванцы вновь перекрывают дороги, требуя отставки Пашиняна

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Жители Еревана вновь перекрыли несколько центральных улиц, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам протестующих, таким образом они выражают протест против подписанного премьером трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху.

Полиция задерживает демонстрантов и пытается восстановить движение, между мини происходят столкновения.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район непризнанной НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения передаст Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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